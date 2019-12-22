立委徐志榮（左五）22日成立獅潭競選總部及工商、勞工團體5大系統後援會，苗栗縣長徐耀昌（右六）、議長鍾東錦（左四）、苗栗縣議員、台北市議員李明賢（左三）及各工商及勞工團體代表站台。（徐志榮競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

立委徐志榮拚連任，22日成立工商、勞工團體5大系統後援會，獲台灣石油工會力挺。（徐志榮競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

立委徐志榮拚連任，22日成立獅潭競選總部及工商、勞工團體5大系統後援會。（徐志榮競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

選戰倒數20天，立委徐志榮22日上午成立獅潭競選總部，及工商、勞工團體5大系統後援會，除了邀請縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、議長鍾東錦、各工商及勞工團體代表、議員、代表、村長外，長期關心勞工的前立委侯彩鳳、台北市議員李明賢也到場站台，千名支持群眾擠爆會場，熱鬧非凡。

徐志榮10鄉鎮市競選總部到位，獅潭為最後1個成立總部的鄉鎮，前縣長劉政鴻、前苗栗市長郭豐煊、獅潭鄉長謝春梅、縣議員徐欽鴻及農會主席、總幹事、代表、村長等，都到場力挺徐連任。

工商、勞工團體5大系統後援會同日成立，侯彩鳳代表勞工界抨擊蔡政府的1例1休亂修法，讓勞工、資方皆輸；台北市議員李明賢市則緊咬立委陳明文的300萬元案，超過3個月都沒動靜，但他和徐志榮等9名立委，卻因2周前，為卡神案到外交部溝通引發推擠，23日就要被約談，痛批民進黨操縱司法無法無天，也支持韓國瑜上任成立特偵組。

鍾東錦則認為這次選舉被操縱成「世代對立」，為苗栗好，不應被錯誤資訊誤導；徐志榮則酸，許多年輕人支持民進黨，但問他們為何支持，卻也說不出個所以然，就像綠營只會講恐嚇人民的話、販賣亡國感，他強調，統獨擺2邊，拚經濟擺中間，這次選舉一定要支持能為國家做事、拚經濟的候選人。

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(中時 )