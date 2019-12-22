國民黨總統候選人韓國瑜今（22日）下午前往新北市三重區替無黨籍候選人李翁月娥輔選，現場湧入大批支持者高喊「總統好！」韓國瑜強調，已經給民進黨30年時間，但是民心思變，上任後要恢復特偵組，偵辦所有的貪官，讓台灣政治乾淨清廉。

韓國瑜表示，三重、蘆洲以及中南部一直都是民進黨票倉，許多鄉親無怨無悔支持，「但是夠了，已經30年了！」要把眼睛打開來，把腦袋天線打開，重新思考一下，已經給了民進黨30年，日子過得好還是不好，在中南部遇到好多鄉親過得很辛苦。

韓國瑜表示，以往是台灣錢淹腳目，如今是台灣人的辛苦淹腳目，挺民進黨希望他們可以帶來幸福快樂，但是這3年半感受不到幸福快樂、安居樂業，民進黨每天喊顧主權卻斷交7個國家，兩岸動盪不安、內部經濟蕭條，2019年有4萬家公司倒閉，今年上市公司獲利減少20％，支持民進黨卻換來如此生活。

韓國瑜表示，在高雄打拼1年、拚選舉6個月，民進黨執政30年，下一場雨高雄道路出現坑洞，連副市長李四川都說不行， 不要再繼續讓民進黨欺騙，上任後要重新設立特偵組，要偵辦所有的貪官。

(中時 )