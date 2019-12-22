台北市第七選區立委候選人費鴻泰長年都在立法院財政委員會，雖已對財經議題相當熟稔，但為加深對與時俱進的金融科技相關議題熟悉度，費鴻泰定期找新創產業的年輕人聊天，以了解他們的創業藍圖和困難阻力。

近年來，有人討論不同的數位貨幣，其中以比特幣最為有名。比特幣是一種點對點的電子現金系統，主要是以「區塊鏈」作為底層架構；這種技術逐漸成為了金融科技創新的趨勢技術之一；另外，臉書在6月份也發布了臉書幣（Libra）的白皮書，嘗試創造新的全球支付系統。

金管會所提出的證券型虛擬通貨專法在12月完成一讀，也是全球首部證券型代幣發行（Security Token Offering，簡稱STO）專法。費鴻泰指出，STO不僅正逐漸成為金融資產證券化的一種新選項，更為金融資產及不動產的證券化，帶來另一種可能籌資方式。

為促使我國金融業能與時俱進，費鴻泰將要求金融相關部門去了解區塊鏈與虛擬貨幣的趨勢，並與利害關係人透過溝通、監管等方式，來找出適合的鼓勵、輔導、監管方式，才能跟上科技創新的浪潮。

(中時 )