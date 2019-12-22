前立法院長王金平22日在高雄路竹老家與國民黨主席吳敦義會面，商討南部立委輔選工作，外界關心他是否將公開挺韓，王金平本人簡短回答媒體「輔選立委就是在幫韓國瑜」，白派要角、高雄市農會理事長蕭漢俊表示，實質上的意義最重要，王院長幫國民黨拉的立委票，總不可能總統票投民進黨，所以雖然沒有明講，但應該算是已在間接輔選韓國瑜。

王金平今天中午在路竹老家與吳敦義見面，席開5、6桌，主要商討雲林以南各縣市立委輔選工作，包括嘉義市長黃敏惠、水利會總會長林文瑞、黨中常委李全教、陳忠興、前國民黨副秘書長黃正雄、及高雄副市長李四川、副議長陸淑美、立委黃昭順、議員黃柏霖等人均受邀出席。

王金平面對媒體詢問，態度低調，僅淡淡地說，幫忙立委就是在幫韓國瑜，他與吳敦義有一致的想法，就是希望國民黨「全面」勝利。

「形式上的意義不重要，實質上的意義比較重要！」與王金平友好的高雄市農會理事長蕭漢俊說，王院長本人和幕僚早就投入國民黨立委輔選工作，這些拉到的票，總不可能總統票投民進黨，所以應該算是間接在輔選韓國瑜。

蕭漢俊指出，王金平曾明白表示，國民黨不能輸，一輸台灣就輸了，所以王現在全力投入立委輔選，子弟兵更是早就在幫忙；不過，王金平最後關頭有沒有可能與韓國瑜合體、正式表態力挺，蕭漢俊表示不便多揣測。

也出席這場餐會的李四川則表示，前天晚上接到王院長電話，約他今天中午餐敘，但當時沒有多說什麼，只說主席要南下，順便一起吃個飯，他是中午到了現場才知道場面如此盛大，主要是討論南部立委選情，並研究如何輔選。

李四川說，王院長是黨內最重要的長輩、長官，不管國民黨立委選舉、與韓市長的總統選舉，都一定需要王金平幫忙，王也表示，他一定支持國民黨。

李四川強調，韓市府團隊與王金平溝通管道暢通，有部分王的子弟兵其實已在協助韓國瑜，但多是幕後工作，沒有站上檯面；李四川說，上次他與王見面吃便當也聊了一下，當時王金平說，有些好朋友已在幫韓，但如果要他替韓站台，因為理念問題，可能還有一些猶豫。

(中時 )