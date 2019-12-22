夢想家剛加盟的洋將塔克真的有夠神，可惜還沒到達真正神的地步！塔克22日最後關頭連進4顆三分球，幫助夢想家追上，可惜他在最後2秒的三分出手落空，夢想家仍以99比100輸給菲律賓火焰，塔克拿下22分、11助攻與11籃板的大三元。

就如昨天出戰富邦一樣，夢想家新洋將塔克暫時先關閉得分模式，專心組織團隊進攻，讓夢想家上半場火力全開，張宗憲與田壘更是各表演了1次精采的「四分打」，幫助夢想家一度領先到16分之多，上半場結束，夢想家59比51領先。

可是菲律賓下半場急起直追，更靠多明哥在此節還剩12秒的上籃，反以79比77領先地主夢想家，甚至打到最後2分40秒靠著布里克曼的三分球，取得95比87領先，不過接下來完全就看塔克表演，因為他一口氣連進4顆三分球。

不過菲律賓洋將懷特最後27秒投進三分球，幫助菲律賓反以1分超前，接下來最後5秒的判決雖極具爭議，最後仍判給夢想家執行最後一擊機會，想也知道交給塔克三分出手，可惜球沒投進，喬丹雖搶到進攻籃板，他的拋投也告落空。

喬丹攻下夢想家全隊最高25分，塔克則拿22分、11助攻與11籃板的大三元數據，連兩戰都有相當驚人的演出，楊敬敏14分，張宗憲13分，田壘也拿本季新高10分。夢想家下一戰將在明年1月3日北上跟富邦進行第3次台灣內戰。

(中時 )