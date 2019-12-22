爬友聚會上，孩子小心翼翼逗弄綠鬣蜥尾巴，蜥蜴表情則是一臉無奈。（林和生攝）

午後冬陽讓國境之南的人們感覺溫暖，一場別開生面的爬蟲聚會悄悄在屏東市勝利星村展開，爬友們帶著平常鮮見的巨蟒、鱷魚及蜥蜴一起出來曬太陽，吸引不少民眾圍觀、拍照，偶爾伴隨著尖叫聲，一同度過悠閒下午。

主辦活動的屏東縣議員李世斌表示，勝利星村勝義巷是地方有名「貓巷」，在眷村居民搬遷後，仍會固定回來餵養貓咪，因此有超過20隻貓定居此處，加上眷村大樹林立，非常適合午後市集氛圍，因此結合寵物與市集，成就這場另類的寵物聚會。

自幼愛蛇成痴的爬友游乾舜，家中同時飼養大小不一的各式蟒蛇，尤其對於長成數公尺長的蛇種更是愛不釋手，數十年養殖經驗讓他已能自行繁殖，光家裡就養了超過250多隻蛇，且數量還在增加。

游的女兒從小與蛇作伴，自然養成大膽個性，這次難得爬友聚會，游家一起出門分享寵物，游乾舜說，在安全環境下，透過近距離的與蛇接觸，讓民眾從瞭解習性、到不去害怕，因此，特地挑選習性溫馴的球蟒及緬甸蟒與人互動。

他強調，不少人在戶外看到蛇會崩潰、尖叫，常會失去理智，但慌亂行為尤其在荒郊野外，非常容易讓人陷入險境，所以讓民眾習慣親近蛇類，適時訓練躲避或移動能力，都能確保自身安全。但最主要還是跟爬友聚會，話匣子一打開就很難停下來。

(中時 )