現場邀集新手爸媽舉辦寶寶爬行比賽，氣氛熱絡。（許哲瑗攝）

寶寶因怕生嚇得哇哇大哭，讓韓國瑜大方自嘲「他們可能不喜歡禿頭啦！哈哈哈！」（許哲瑗攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今下午到新北市蘆洲區，為新北第二選區立委候選人黃桂蘭輔選，現場邀集新手爸媽舉辦寶寶爬行比賽，氣氛熱絡；韓國瑜致詞表示，台灣不只面臨少子化，更存在高齡化問題，未來政府一定要用最大力量照顧下一代生活，他會與黃桂蘭攜手打拼。

現場湧入數百人共襄盛舉，搖旗高喊「庶民選總統！韓國瑜凍蒜！」把現場擠得水洩不通，韓國瑜也抱起寶寶互動，把不少寶寶逗得笑開懷，也有寶寶因怕生嚇得哇哇大哭，韓國瑜大方自嘲「他們可能不喜歡禿頭啦！哈哈哈！」

黃桂蘭表示，選戰最後關頭，感謝韓國瑜特來為她站台，最強母雞拉抬下，必能衝出最高票，呼籲選民在最後關頭全力為她拉票，「儘管這個選區綠油油，她有信心能翻轉成藍天。」

韓國瑜喊話，台灣面臨有史以來最嚴重的少子化問題，出生率年年創新低，未來政府一定要用最大力量，照顧下一代，另一方面也要解決嚴重高齡化問題，如此嚴重的社會問題，需要政府勇敢面對、做出改變。

韓國瑜承諾，只要他上任，明年開始6歲、一年級兒童就要接受中英雙語教育，此外他也推出666政策，減輕家長育兒負擔，讓年輕爸媽在更舒適的環境下，帶領台灣的新寶貝創造下一代幸福生活。

(中時 )