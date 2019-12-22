聖誕節將至，不禁讓人回想起去年這時節發生的年度話題事件，那就是「金鋼狼」休杰克曼與「斷背山」傑克葛倫霍聯手，讓「死侍」萊恩雷諾斯穿上醜毛衣參加聖誕派對一事，堪稱經典中的經典，男神因此被全球民眾嘲笑整整一年，直到昨天，萊恩雷諾斯在社群網站曝光了這件「醜毛衣」的背後故事，竟然大反轉，讓網友直呼看完被暖哭！

還記得去年聖誕節嗎？總被萊恩雷諾斯捉弄針對的休傑克曼，聯合好友傑克葛倫霍辦聖誕趴，重點是欺騙萊恩來參加派對要遵守「dress code」，那就是要穿上聖誕傳統「醜毛衣」，結果全場就他一個人穿，不但沒辦法像其他明星一樣帥氣跑趴，醜樣跟被嘲笑的場景還被拍下來瘋傳，讓萊恩雷諾斯事後在IG氣到爆粗口「這兩個他X的混蛋說這是一場醜毛衣派對」，不過全球網友心情跟葛倫霍一樣，只有比讚笑瘋刷爆留言區而已，沒有之一。

事隔一年，昨萊恩來諾斯竟然主動搬出了這件醜毛衣，還拍了影片，宣告醜毛衣回歸，並表示「每個節日故事都值得具有魔力的結局」，原來當初這件毛衣醜到沒人買，卻因為萊恩的惡整故事而爆紅，萊恩反過來運用話題的力量，號召眾人為病童捐款，甚至最後「贏家」休傑克曼也穿上這件醜毛衣力挺萊恩雷諾斯，表示：「真不敢相信我會同意穿上這件醜毛衣」，而網友們看了影片後，直呼被萊恩暖哭，「沒想到你為了挽回尊嚴做了這麼多好事」，還跟事主之一的葛倫霍喊話，認為他也要穿起來才對！

(中時電子報)