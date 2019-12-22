國民黨立委候選人葉壽山（右三）參與單車活動，順勢宣傳體育產業城政見。（林和生攝）

2020選戰進入白熱化階段，選將無不加足馬力朝終點衝刺。屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山，22日上午跟著自行車隊騎乘上街，參與活動順勢拉票；爭取連任的鍾佳濱則是利用周休2天，一口氣成立6鄉後援會，盡力催出每張支持選票。

參與自行車活動的葉壽山指出，過去2屆屏東市長任內，大力推動健康城市，這群車友總是無條件力挺；且他們認為，選舉是關心國家未來發展的重要活動，大夥特地穿著國旗裝出門騎乘，除了重溫兒時對國旗的回憶，也為候選人加油打氣。

葉壽山接續馬不停蹄參加多場由社團發起的座談會，會中他大談體育產業城概念，強調發揮屏東慢活城市優勢，引進體育相關企業，把國境之南打造成為台灣體育城；不少支持者聽完後頻頻稱讚，直呼看到這座城市未來的希望。

對手鍾佳濱假日同樣忙碌，一連2天在高樹、里港、鹽埔、長治、麟洛及九如等鄉，成立後援會，在地方民意代表站台力挺下，展現爭取連任氣勢；鍾坦言，選舉最後階段，舉辦大型造勢活動目的，就是凝聚大家去投票的意願，願意去投票才是勝負關鍵。

同選區對手無黨籍屏東縣議員蔣月惠則按照自己節奏，以直播及站路口方式繼續單打獨鬥；一邊一國行動黨潘偉龍則邀請前總統陳水扁站台，後勢看漲；前屏東後備司令部司令黃冬輝以「這次我們投國旗」為口號，尋求選民支持。

(中時 )