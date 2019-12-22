12月22日冬至到，冬至是一年中夜晚最長的日子，中醫認為，此時陰氣盛極而衰，陽氣漸長，白天時間愈來愈長，所以才有「氣始於冬至，周而復生」、「冬至一陽生」等說法，冬至陽氣初生，好比剛萌發的新芽，愈要小心呵護。

正所謂「冬至大如年」，除了農曆新年外，冬至也是冬天中最重要的傳統節日。不少人這一天會吃湯圓應景，也象徵了闔家團圓、圓滿之意，也有「取圓以達陽氣」的意義，紅、白色湯圓即意謂著陰陽交接。不過除了湯圓外，還有很多當季好食材可別錯過了！

白菜

大白菜營養價值高，甚至有「百菜不如白菜」的說法。「冬天天氣乾燥，多吃白菜，有滋陰潤燥、護膚養顏的作用，且白菜豐富的纖維素有助潤腸通便，很適合圍爐煲湯使用。」營養師李錦秋說。

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金針菇

金針菇富含維他命C、B2、多種多醣體及膳食纖維等，具有補肝、益腸胃、抗癌的功效，中醫師彭溫雅說，「經常食用可以抗疲勞、降低膽固醇、防治心血管疾病，炒食或煮湯都很適合。」但她也特別提醒，脾胃虛寒的人不宜吃太多。

茼蒿

茼蒿有助寬中理氣、消食開胃、增加食慾，且其所含的粗纖維有助腸道蠕動、促進排便，達到通腑利腸的目的，對兒童發育和腸胃吸收不佳的中老年人有幫助。

該怎麼吃？李錦秋推薦，茼蒿和豬肉一起炒食，具有開胃健脾、降壓補腦的功效。但她也提醒，茼蒿氣濁助火，一次不宜吃過量。

黑米

黑米全台都有零星栽種、全年都可出產。除了擁有原本糙米富含的膳食纖維、B群和各類微量元素，更重要的是還有花青素，「黑米的精華就是那層紫黑色的皮」，李錦秋表示，皮層中的花青素有抗衰老的保健功效，因此又被稱為「長壽米」。

營養師推薦可搭配牛奶、白糖製成黑米粥，滋陰補腎、健脾暖胃，適合中老年人、產後婦女食用。

柳丁的纖維素和果膠物質，可促進腸道蠕動。（圖／pixabay）

柳丁

柳丁生津止渴，所以適合冬至和小寒時節食用。柳丁的纖維素和果膠物質，可促進腸道蠕動，有利清腸通便，排除體內有害物質。

「柳丁皮性味甘苦而溫，止咳化痰功效勝過陳皮，是治療感冒咳嗽、食慾不振的良藥。」李錦秋說。

羊肉

中醫認為，羊肉性熱味甘鹹、入脾腎經，具有益氣血，補虛損，溫元陽，禦風寒，滋補強壯，祛寒冷，溫補氣血，益腎氣，補形衰，開胃健力，補益產婦，通乳治帶的功效。

彭溫雅說，羊肉熱量高，鐵質含量也高，可幫助造血，促進血液循環，是冬至最佳補品。體質偏寒的人在冬至時節，可以多吃羊肉來增強體質。羊肉性溫熱，有補氣滋陰、暖中補虛、開胃健脾、滋養強壯等功效。在《本草綱目》中被稱為補元陽、益血氣的溫熱補品。溫熱對人體而言就是溫補，特別適合在冬季食用。

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另外，民眾吃湯圓也要注意，除了熱量攝取部分外，長庚毒物實驗室團隊也提醒：

● 老人、小孩吃湯圓最好要有人陪伴，以免發生危險。

● 胃部疾病、糖尿病及三高病患湯圓應淺嚐即止（盡量勿超過兩顆包餡湯圓），並減少飯量，最好再加一碗青菜搭配。

● 包餡湯圓含磷量高，洗腎病患勿忘與結磷劑並食。

● 湯與湯圓分開煮，避免吃進過多防腐劑、色素等。

● 包餡湯圓湯勿再加糖；鹹湯圓的湯盡量勿加油蔥或爆香，可多加青菜、金針菇等，增加纖維攝取。

● 孩童盡量不要吃紅色湯圓，避免吃進人工色素。

(中時電子報)