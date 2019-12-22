丁得昌熬煮的牛肉麵湯頭鮮甜，不少警界好友前來捧場。（程炳璋攝）

從警近30年的丁得昌，12月剛從警界退休，在安南區北安路二段開了1間牛肉麵館，他28年多握槍的手一夕之間改執勺熬湯，直言終於能掌握自己的未來，開幕頭兩天吸引不少警界好友上門捧場。

丁得昌曾是警界維安警察一期教官，保五霹靂小組，從警28年8個月，其中14年擔任刑警，甚至當到刑事小隊長一職，早期曾參與圍捕過殺害白曉燕的陳進興，並在高天民住家附近埋伏1個月。

偵辦社會案件經驗豐富，丁得昌曾在2007年偵辦姐妹花泰國走私販毒案，查獲4.5公斤海洛因、2018年4月偵破地下兵工廠，查獲4把槍與改造工具、2018年10月承辦成大校園命案、當年12月北區一件電玩殺人案，嫌犯玩電玩遊戲走火入魔，將朋友幻想成電玩敵軍派來的奸細，加以殺害，也由他經手承辦。

「歡迎光臨！」今年12月後，丁得昌放下槍，拿起湯勺，踏上事業第二春，過去面對歹徒，現在面對顧客，直言一開始的轉變雖不習慣，但知道這是踏實掌握自己未來的一步。

五月天的「第二人生」MV中，主角飾演包括警察在內的各種社會角色最後脫下制服，往前奔跑，「吉美牛肉麵」老闆丁得昌形容這就像自己現在的心情，脫下警服，穿上圍兜，認真的為自己的第二人生打拚。

「加油！警察工作是職業，開店才是事業」、「能夠從警這麼久，就沒什麼不能完成的」上門捧場的警界同事，紛紛留下期待與鼓勵。丁得昌自認當過警職，適應力強，現在每天作息固定，更重要的是終於能夠掌握自己的未來人生。

(中時 )