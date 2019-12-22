國民黨第一選區立委候選人王齡嬌22日召開記者會表示，近日連續接獲鄉親投訴，指民進黨立委候選人邱議瑩透過節慶慶典、年終尾牙與宮廟祭祀等活動，以自己助理名義贊助，並指邱議瑩正在買票等疑似賄選，呼籲檢調介入調查；針對王齡嬌指控疑似賄選，邱議瑩則表示，若對方有證據，請交給檢調單位調查。

王齡嬌說，邱議瑩疑似賄選情資包括今年11月24日晚間9點左右，在旗山大阪次郎餐廳，疑似宴請美濃區支持邱議瑩的里長與樁腳吃飯；另外，11月16日晚間在內門區竹峰宮建廟16週年慶典活動平安宴，以助理李清和名義贈送鄉親各式各樣贈品，每件贈品的價格非助理個人所得可以支付。

王齡嬌表示，邱議瑩的賄選不單是這些，連各里巡守隊、宮廟活動都贈送禮物及現金方式展開，此外，也有選民投訴邱議瑩目前正展開買票，並投入億元競選，還買斷特定新聞媒體，壟斷閱聽人的消息走向。

王齡嬌強調，由於高雄市第一選區老人居多，買票機率相對比市區較高，她呼籲檢調單位介入調查，並請所有鄉親一起當民間特偵組，共同打擊賄選買票的抓鬼志工。

王齡嬌並說，12月23日下午3點，邀請邱議瑩一起到美濃天后宮發誓，沒有買票就來發誓不賄選！不買票！

針對王齡嬌指控邱議瑩疑似賄選之事，邱議瑩競選總部回應，若對方有證據，麻煩請交給檢調單位調查。

(中時 )