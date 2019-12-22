宇宙人21日受邀「建中第121屆校園舞會」演出，二度回到母校，吉他手阿奎突發奇想，號召主唱小玉和貝斯手方Q一起穿上建中制服，扮成建中熱音社成員上台表演。他們一出場，台下同學便開始躁動，宇宙人穿著制服出場說：「我們團名叫建中人，我們很喜歡宇宙人，我們組團的宗旨就是cover他們的歌，一直cover到小巨蛋！」引起台下歡呼尖叫。

宇宙人昨受邀到建中開唱。（相信音樂提供）

宇宙人明年2月8日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，近日準備工作如火如荼，一聽到母校建中舉辦校慶，不僅排除萬難放下手邊工作力挺，阿奎還找出當年制服，提議團員一起穿上制服表演，重溫高中回憶；阿奎笑說這是他第三次在建中舞會開唱，第一次是他高二參加熱音社，第二次是2017年宇宙人和熊仔一起演出，這次穿上制服表演，感覺特別不一樣，所有青春回憶湧現，阿奎說：「看到學弟的樣子，就想起當年自己初生之犢不畏虎感覺，我第一次在建中舞會表演時，都唱一些冷門的西洋歌曲，台下都沒人理我們，但我還是覺得自己很帥！」

宇宙人昨受邀到建中開唱。（相信音樂提供）

一出場，小玉介紹團員時稱自己和吉他手阿奎是高二生，貝斯手方Q是高三生，「大家好我們是建中熱音社」，同學不斷鼓譟喊「學長」；小玉當年不是熱音社也不是熱舞社社員，只是熱愛跳舞，他參加的是慈幼社，「我們會去育幼院教小朋友數學，小朋友還會倒水給我喝，非常溫馨！」小玉也透露高中時期他不太愛唸書，甚至考過零分，「因為我個性太浪漫了，有一次考機率，我覺得機率這種東西怎麼可以用算的，就像是人和人的相遇，怎麼能用冰冷的數字計算出來呢？」

小玉也記得當年第一次看到阿奎，就是在熱音社的成果發表演出，「阿奎是熱音社社長，那時他們的舞台佈景就是畫超大一個阿奎的頭像，印象超深刻。」他回憶高中時制服總愛穿得鬆垮，還喜歡戴頭巾和帽子耍帥。方Q的高中回憶則是第二節下課會先買雞排墊肚子，第三節下課一定要先吃便當，利用午餐時間去社辦練吉他。

(中時 )