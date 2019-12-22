宋瑋莉下午在暖暖區所舉辦的挺韓、宋團結大會，藝人許效舜也現身支持，他說，自己和宋瑋莉是多年好友，一定要回鄉幫她站台，而其他政黨，若有願意幫基隆人，他絕對也會力挺。（吳康瑋攝）

身為新移民的立法委員林麗蟬特別共襄盛舉，她指出，只有國民黨才真正懂得新住民媽媽在懷孕的時候，心裏頭說不出的苦。（吳康瑋攝）

在地代表湧進，前議員林金水的兒子，現任無黨籍議員林旻勳也帶領全家族一同總動員力挺，而前議員陳江山、理事長林煌輝都現身力挺。（吳康瑋攝）

身為新移民的立法委員林麗蟬特別共襄盛舉，她指出，只有國民黨才真正懂得新住民媽媽在懷孕的時候，心裏頭說不出的苦。（吳康瑋攝）

身為新移民的立法委員林麗蟬特別共襄盛舉，她指出，只有國民黨才真正懂得新住民媽媽在懷孕的時候，心裏頭說不出的苦。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜及基隆立委候選人宋瑋莉22日於基隆市黨部成立新住民挺韓大會，現場數百人踴躍出席，同黨籍也身為新移民的立法委員林麗蟬特別共襄盛舉，她指出，只有國民黨才真正懂得新住民媽媽在懷孕的時候，心裏頭說不出的苦，共揮舞著國民黨新住民工作委員會的旗幟，不僅為新住民聲援，更也為「國民黨政黨票」大力催票。

宋瑋莉下午在暖暖區所舉辦的挺韓、宋團結大會，藝人許效舜也現身支持，他說，自己和宋瑋莉是多年好友，一定要回鄉幫她站台，而其他政黨，若有願意幫基隆人，他絕對也會力挺。

宋瑋莉下午在暖暖區承福宮前方廟埕舉辦團結大會，前基隆市長張通榮、基隆市議員連恩典、前基隆市議員陳江山等人到場力挺，許效舜在台上獻唱「向前走」炒熱氣氛，並與支持者們一起拿起國旗高喊「韓國瑜！宋瑋莉！凍蒜！」。

現場更有來自各地的支持者們、在地代表湧進，前議員林金水的兒子，現任無黨籍議員林旻勳也帶領全家族一同總動員力挺，而前議員陳江山、理事長林煌輝都現身力挺，現場出席人次達上百人，宋瑋莉指出，越靠近2020大選，就越能感受到全體基隆人都動起來，大家都已經團結了，一定要在這次的大選，用選票下架不適任的執政黨，將票投「2號韓國瑜、2號宋瑋莉、9號中國國民黨」，帶給台灣真正的光明未來。

(中時 )