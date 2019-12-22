新竹縣竹東鎮前鎮長羅吉祥因涉賄選案，而請辭，鎮長補選預計明年2月22日舉辦，22日起於竹東選務中心開始領表作業，首日即有5人領取，下周25至27日為登記日。竹東鎮民代表會主席陳昌平22日親自領表，展現日前已宣布參選決心，而代理鎮長張順朋、縣議員郭遠彰都委託他人代為領表。

陳昌平表示，改變才會有未來，竹東鄉親都老實、善良，但也容易遭蒙蔽、操弄，竹東鎮發展長期停滯不前，人口已達到9萬7000餘人，具備升格的潛能，他希望能與鄉親共同努力，使竹東鎮升格為竹東市，期望幼有所長、壯有所用、老有所終、大家都幸福，並讓竹東鎮更上一層。

由於羅吉祥辭職，新竹縣政府指派代理鎮長人選為羅吉祥的妻子張順朋，也引發輿論嘩然，使鎮長補選備受矚目，國民黨新竹縣黨部內部除了張順朋將參與補選外，郭遠彰、在農會工作的彭昇顥亦有意願，黨部臨時委員會日前開會決議開放參選。

陳昌平也提出陳昌平提出「乾淨選舉，竹東覺醒」、「拒絕賄選，竹東亮眼」等口號。而時代力量新竹縣黨部21日晚間發出新聞稿，主委連郁婷表示，黨部已準備好打一場選戰，期望竹東有志人士毛遂自薦，該黨立委黃國昌21日也前往竹東鎮掃街、宣傳政黨票，他提及縣府指派張順朋代理鎮長的決定荒謬至極，時代力量在鎮長補選絕不缺席，呼籲有志人士自薦。

(中時 )