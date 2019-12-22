萬美玲支持者擠爆現場。（蔡依珍攝）

萬美玲痛批桃園鐵路地下化政策停擺。（蔡依珍攝）

萬美玲痛批桃園鐵路地下化政策停擺。（蔡依珍攝）

爭取更上層樓的桃園市議員萬美玲，22舉辦大樹林競選總部成立大會，現場支持者擠爆延平公園，展現萬美玲在大樹林地區的高人氣，萬美玲在主任委員副議長李曉鐘、後援會會長蘇家明、前代表會主席楊春風、游財登，及後站里長們的加持下，展現勝選氣勢。

一早萬美玲就和大樹林總部後援會會長簡士強里長及副會長牛阡源、徐揚帆、鄭西元、彭俊衡、李瑞航里長到延德祠土地公祈求活動平安順利，致詞時，萬美玲說，設立大樹林競選總部，標誌著她非常重視前後站均衡發展。

萬美玲強調，桃園鐵路原本設計高架，本來可以很快通車，但變更為地下化後，我們也全力支持，但現在進度近乎停滯，環境差異評估至今尚未完全通過，道路徵收補償尚未完成，經費也還沒有到位，造成一條鐵路將桃園切割成前後站，發展不均衡，她去立法院後，將強力監督鐵路地下化進度，把看得到、用得到的經費爭取回來。

另外她也提到後站各校的老舊校舍極需更新修繕，但中央補助也沒有給予充分的支持，未來她也要為孩子們爭取經費，給孩子一個優質的教育環境。

她也希望爭取後站公園增設地下停車場，解決人口日益增加停車的問題，以及後站設立國民運動中心，讓民眾能夠就近有優質的運動空間。

最後，全場一起大合唱「堅持」，代表萬美玲這18年來努力不懈的為民眾服務，也代表萬美玲進入國會後會繼續堅持為孩子、為鄉親努力。

(中時 )