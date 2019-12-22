羅志祥（小豬）旗下得意弟子C.T.O，22日舉辦「LOVE YOU音樂同樂會」，是他們繼上月29日北京首場噴發後，移師台北與粉絲零距離接觸！由王梓寧、楊梓鑫、翁宇慶、詹仕偉、薛恩、李振緯組成的C.T.O，為了台北站這一刻，每天從早到晚排練，每人都摩拳擦掌想引爆這一刻；老闆小豬今在深圳工作不克到場，仍相當關心子弟兵，前一晚在群組裡耳提命面，給大家加油打氣，最後加了句：「加油喔，明天一定順利！」致上最深切的期待。

C.T.O今以灰色系都會休閒混搭風現身，唱跳《C.T.O》和《燥》瞬間點燃小宇宙，讓早已期待已久的粉絲尖叫不停；薛恩感性表示：「上個月的北京站當天，迎來了第一場初雪，很巧的今天的台北站，又適逢冬至，我們要用最棒的表演，代表最深的祝福給大家。」C.T.O齊喊：「聖誕快樂！新年快樂！」讓粉絲興奮得紅了眼眶！除了薛恩、振緯、仕偉、宇慶的父母等家人都到場力挺，現場還有一早就在馬路排隊的鐵粉，特地從大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地飛來台北齊聚應援！

C.T.O精心安排節目，與粉絲玩遊戲同樂親和力十足，6個大男生跟粉絲大玩「聽力考驗」、「慢速情歌」、「超級比一比」遊戲，也帶來特別的聖誕禮物送給現場粉絲；中場，C.T.O提醒大家注意摸摸自己的座位下方，四面八方尖叫聲不斷，原來他們每人精心做了手寫聖誕卡，裡頭各夾了一張六人的拍立得合照，於開演前偷偷黏在幸運兒的椅子底下，貼心浪漫的小驚喜，令全場粉絲留下美好回憶！

C.T.O今辦音樂同樂會。（創造力娛樂提供）

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