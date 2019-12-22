由雲林縣政府主辦的「雲林人之夜」21日在虎尾農博隆重登場，邀請雲林出身的優秀表演團體及藝人登台獻藝，並廣邀在各領域有傑出表現的雲林人士回鄉提早過冬至。同為雲林人的趙傳擔任晚會壓軸演出，他接連演唱〈我是一隻小小鳥〉、〈我們醜但是我很溫柔〉等膾炙人口的經典歌曲，令全場觀眾聽得如痴如醉！

「雲林人之夜」今年首度舉辦，從白天開始就有親子野餐、闖關體驗遊戲、布袋戲及音樂表演等一系列活動填滿午後悠閒時光。晚上登場的重頭戲晚會則由出身雲林縣水林鄉的藝人小嫻擔網主持，整場晚會演出的個人或團體不是雲林人就是和雲林相關，包括舞立方舞者趙敦毅、水林蔦松藝術高中、李宛儒中東文化藝術團、太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等。此外，在雲林出生的實力派歌手蔡秋鳳、趙傳、蔡義德連番高歌，也為晚會掀起一波波高潮。

小嫻（右）現身雲林人之夜。（中視提供）

趙傳表示，「雲林對我有很重要的回憶，12歲離開雲林斗六，出道30多年，一直到現在終於有一個機會回到雲林演唱給鄉親們聽，身為雲林人我很驕傲。」苦情歌后蔡秋鳳近期因喉嚨有狀況一度哽咽，雲林縣長張麗善立即現身為蔡秋鳳加油，並且表示，「我們雲林人經得起考驗，遇到挫折就會更堅強，我們雲林人是非常的團結；今天在現場回來了許多旅居在外的雲林鄉親，真的是讓我非常的感動。」

「雲林人之夜」展現出雲林文化深厚的底蘊及活力，並廣邀各界雲林傑出人士共同參與活動，提升雲林縣民文化自信心。雲林縣政府文化觀光處陳璧君處長更是表示，「雲林人之夜凝聚了所有雲林人的向心力，讓我們雲林人的自信與榮耀重現閃耀。」

蔡秋鳳（右）一度哽咽，雲林縣長張麗善為她打氣。（中視提供）

這次縣府以打造雲林人專屬的舞台揭開跨年晚會系列活動序幕，精彩的活動吸引人潮湧入，熱鬧滾滾。晚會上雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞率縣府團隊參加，前立委張嘉郡也出席。張麗善表示，雲林除了是農漁產品一流的農業大縣，也有豐厚的文化底蘊，是布袋戲原鄉、有豐富的宗教陣頭文化、優秀工藝師、重要傳統技術保存者等，人才輩出，並在各領域發光發熱。

(中時 )