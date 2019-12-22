許效舜22日赴暖暖區碇內為國民黨立法委員候選人宋瑋莉站台。（吳康瑋攝）

藝人許效舜於22日赴暖暖區碇內為國民黨立法委員候選人宋瑋莉站台，針對先前曾表態想參選下屆基隆市長的選舉，就被現場記者被問到，是否會改變想法，他則回應，只要「時機成熟」，就絕對會參選到底，不會更改。

宋瑋莉下午在暖暖區承福宮前方舉辦團結大會，許效舜到場為她站台，並上台獻唱名曲「向前走」，大大炒熱了現場的氣氛，他並拉著現場支持者們，一起拿起國旗高喊「宋瑋莉！凍蒜！」，讓現場的大片旗海飄揚。

許效舜談到市長選舉則說，在30年前他進入了演藝圈後，就是希望透過鏡頭，把歡樂帶給大家，而這幾天回來很多在地的朋友，都在問到底是不是要選市長，他都回說「只要時機成熟，就一定會參選到底」，但他也說「其實我也不知道變數會怎樣」，因為整個環境的變化都很快，也有很多無法掌握的趨勢，但他強調，雖不知明天會怎樣，但仍會大力朝著參選方向來邁進。

(中時 )