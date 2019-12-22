挺韓、罷韓大遊行21日在高雄拚場後第一份民調出爐！2020總統大選，親民黨候選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文三腳督。YouTuber「PC」今天早上來到「深綠票倉」高雄三民區進行街頭民調，蔡以40票（54%）領先韓的31票（41%）。有網友認為：奇怪了！民進黨會贏，我無言。

「PC」上傳最新的民調直播，他今天早上到高雄三民區的建興市場進行街頭民調，結果，蔡英文以40票（54%）贏韓國瑜的31票（41%）以及宋楚瑜的4票（5%）。

「PC」表示，三民區建興市場，也是高市第五選區立委候選人民進黨李昆澤、國民黨黃柏霖的選區，也是陳其邁之前選立委的選區。

網友說：「​深綠區。」、「輸贏沒幾票。」、​「三民深綠輸9票ok。​」​、「三民區偏綠，但韓去年贏6趴多。」、​「投綠的還是很多人，要努力拉票。」​​「​那 要請黃柏霖努力一點了，等下貼到他的fb，orz」、「三民區要加油！」​​

(中時電子報)