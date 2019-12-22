國立大學畢業論文遭爆出恐有違專業的劃分，國立臺灣海洋大學航運管理學系的碩士論文題目有一篇以「美甲消費者顧客忠誠度」為題的碩論，遭到質疑難道學生未來要在航行的過程中做「美甲」，並認為這歸類「很奇怪」。

對此，海大副校長莊季高指出，學校碩士班本就有碩士企業管理組、商業管理組， 其中，企業及商業的題目訂立，就是以商業行為、消費行為等來分析，這次的題目並無不妥，而校方也是希望學生能以各種題目的鑽研，來熟悉學術的「研究方法」及「論述法」，這也是學校辦學的初衷。

校方表示，目前已通知所有老師，往後在訂立論文題目時，將更繃緊神經審核，其中，論文題目也應該符合系所的名稱，畢竟該論文往後也會代表自己的系所，這是不容輕忽的。校方也指出，碩專班目前有三個學籍分組（航運管理組、企業管理組、國際物流組），前二組已經成立多年，而國際物流組這2、3年才成立，並且因少子化的影響下，學校因應社會所需，為教學分組做更具彈性的調整，也可以讓學生出社會後，可以在社會上彈性就業，這對學生的培養本身是最重要的。

校方也強調，該航運管理學系碩士在職專班企管組（EMBA）的論文，「做產業研究很符合的」，重點是要將研究方法跟論述「更加嚴謹」。

(中時 )