信義鄉農會頒發玉山茶特等獎匾額。（廖志晃攝）

布農族小朋友報戰功，傳承族群文化。（廖志晃攝）

南投花卉嘉年華─信義鄉「踏雪尋梅」，22日在梅子夢工廠開鑼，同步舉行泡菜DIY及美食饗宴，吸引2000多人共襄盛舉；由於暖冬，梅花綻放稍延遲，但近日兩波甘霖加寒風，預估2020年1月10日梅花盛開，而且「加倍奉還」！

信義鄉踏雪尋梅，今年以「喜上『梅』梢，遍地開花」為主題，由縣長林明溱、立委許淑華、前農委會主委陳志清，議員全文才、信義鄉長全志堅及與數千位民眾為賞梅季揭開序幕，並頒發玉山冬季茶賽烏龍茶組特等獎匾額給得主賴健志。

精彩舞蹈為梅花季揭序幕。（廖志晃攝）

林明溱表示，今年冬至前恰逢天降甘霖滋潤萬物，梅花盛開可期，由於氣候因素，預計今年花期稍晚，歡迎全國民眾到南投賞梅遊憩；而且，即日起到元宵節南投都精彩，從日前溫泉季啟動、南投花卉嘉年華開鑼，緊接著信義鄉羅娜及地利部落耶誕晚會，南投、清境跨年晚會，信義鄉草坪頭櫻花季，到2020南投燈會及銅梁火龍演出；農曆春節後，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋也將啟用，勢必帶動觀光新熱潮。

梅子夢工廠今天熱鬧滾滾，信義鄉各村家政班都推出在 美食饗宴；陳志清、許淑華、全志堅、全文才和信義鄉農會總事黃志輝等人，也和民眾一起DIY製作泡菜；「神力女超人」許淑華更成全場矚目焦點，她迫不及待試吃自製泡菜，更直說好吃！信義鄉農會推出的新產品「吱吱醬」，精心調味，有了這一味，民眾在家也可製作好吃的泡菜！

信義鄉農會行銷高麗菜以「吱吱醬」製作泡菜，場面盛大。（廖志晃攝）

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，去年氣候異常，梅花花況不如預期；但是，日前有寒流加細雨滋潤，如果在元旦前再有一波小雨和冷鋒，梅花將會再度大爆發，去年沒有開的花，這次都會「加倍奉還」，重現前年烏松崙、風 櫃斗、牛稠坑，還有土場、外坪頂賞花人潮如織的盛況，遍地開花讓大家喜上眉梢！

(中時 )