台中寢具業者搞創意，在苗栗卓蘭舉辦台灣首場戶外睡覺大賽，吸引逾百人報名，參賽者自備陽傘、被單、眼罩、睡衣等助眠小物，大睡一場搶冠軍。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中寢具業者搞創意，在苗栗卓蘭舉辦台灣首場戶外睡覺大賽，吸引逾百人報名，參賽者自備陽傘、被單、眼罩、睡衣等助眠小物，大睡一場搶冠軍。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中寢具業者搞創意，在苗栗卓蘭舉辦台灣首場戶外睡覺大賽，吸引逾百人報名，參賽者自備陽傘、被單、眼罩、睡衣等助眠小物，大睡一場搶冠軍。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中寢具業者搞創意，在苗栗卓蘭舉辦台灣首場戶外睡覺大賽，吸引逾百人報名，參賽者自備陽傘、被單、眼罩、睡衣等助眠小物，大睡一場搶冠軍。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

主辦單位利用「手指式血氧儀」，觀測參賽者睡眠狀態。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

現代人生活壓力大，往往得靠藥物才能入眠，台中市有業者為了喚起大家注意睡眠品質問題，22日在苗栗卓蘭舉辦台灣首場戶外睡覺大賽，吸引近120人報名，參賽者個個有備而來，動物睡衣、陽傘、眼罩等助眠小物應有盡有，業者表示，成績將於25日公布，冠軍可獲得價值3萬元的羽絨被，真的躺著也能賺。

世界睡眠協會《Sleep Medicine》睡眠醫學期刊公布，台灣失眠盛行率約17％，推估約有391萬的失眠人口；台灣睡眠醫學學會調查則發現，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，每5人就有1人深受失眠之苦，其中3成患者服用安眠藥，推估使用安眠藥人口約60至70萬人，活動行銷經理鍾憶萱指出，台灣「睡不著」的人真得很多。

寢具業者首次舉辦「睡覺大賽」分為室內及室外賽，室內賽從12月1日至明年1月31日，在台中一中商圈一中旅遊案內所2樓舉辦，而為了讓參賽者貼近大自然，今日移師苗栗Lofi Land自然圈農場，邀請120名選手分組穿戴「手指式血氧儀」，在草地上睡覺90分鐘，看誰睡的最熟。

鍾憶萱說明，比賽評斷標準是監測大家睡覺時的心率，以「最穩定的心率睡得最久」的人，即可獲得冠軍，過程會有人員觀測儀器是否正確穿戴，由於人類睡眠時屬於缺氧狀態，因此斟酌計分，儀器會顯示波長記錄，主要以「心律平穩」為主，目前室內賽最佳成績為熟睡80分鐘，有人躺下3秒內就入睡。

業者表示，睡眠大賽報名就送羽毛枕、眼罩，睡覺冠軍可獲得近3萬的高級羽絨被，或頂級Villa住宿1晚，為提倡提升睡眠品質，也鼓勵民眾親近自然，睡醒後，可在農場逛森林市集、摘採有機蔬菜、草莓等，舒活身心。

(中時 )