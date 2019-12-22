北韓極可能恢復試射長程導彈，令東北亞局勢波譎雲詭。據報日本自衞隊將在西部及西南部海域部署兩艘神盾艦，全天候監視北韓，甚至必要時攔截導彈。與此同時，美軍偵察機再度飛抵朝鮮半島上空，相信是收集北韓導彈情報。

根據東網報導，日本政府上周五（20日）作出部署神盾艦的決定，它們分別在東海、日本與朝鮮半島之間的海域值班；據報其中一艘上月已經部署。北韓2016年頻頻試射導彈，日本在西部海域部署一至兩艘神盾艦應對；隨着北韓2018年在美朝峰會後暫停試射，日本亦縮減神盾艦部署規模。

另外，追蹤美國軍機動向的社交網Aircraft Spots周日（22日）表示，美軍偵察機RC135W在朝鮮半島3.1萬呎高空執行任務；另一偵察機E8C前一天亦在同一地區飛行。對於美軍偵察機特意暴露飛行行蹤，分析相信是向北韓施壓甚至警告。

北韓自今年5月已試射13枚短程彈道導彈，早前兩度在衞星發射場進行「重大測試」，被指測試洲際彈道導彈引擎；由於美朝無核化談判破裂及死線逼近，外界猜測在聖誕至新年期間，北韓或恢復試射可攻擊美國本土的洲際彈道導彈。

(中時 )