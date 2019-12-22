國民黨中常委連勝文近日於臉書發文表示，充滿戒嚴色彩，如同「麥卡錫主義」的「反滲透法」，在「English Tsai (or ET)」(暗指蔡英文總統)指令下，萬一通過，不曉得有多少人要倒大楣。

麥卡錫主義一詞源自1940年代至1950年代的美國共和黨參議員麥卡錫(Joseph Raymond McCarthy)，當時美國境內不少人都被指為共產黨人或同情共產黨者，因此受到不恰當的調查、監控和審問。而這段時間也被定義為美國第二次紅色恐慌時期。

著名的喜劇演員卓別林(Charles Chaplin)、天才物理學家愛因斯坦(Albert Einstein)都是麥卡錫主義的受害者，此法案所影響的總人數超過萬人。至今麥卡錫主義也是獵巫、集體發瘋、和道德恐慌的同義詞。

連勝文指出，ET為了日前的澳洲共諜王立強的假共諜案，為了選情，硬要在選前通過，讓人質疑，民進黨的選情恐怕不樂觀，完全不像綠媒民調宣稱的大幅領先。

連勝文說，「反滲透法」完全是以政治鬥爭為主旨，定義模糊的政治性法律，萬一通過，未來和兩岸交流沾上一點邊的人，不論任何階層，企業人士、律師、醫師、導遊、老師、學生，都可能被牽連。挾怨報復、濫行檢舉一定一堆，到時候不知道多少人要倒楣。

(中時 )