去年拍攝惡整約砲女子影片引發軒然大波的YouTuber「好棒Bump」，日前到西門町拍攝檢舉路人亂丟煙蒂影片，再度引發爭議，除台北市環保局認為影片內容不實，要求下架影片之外，警方也依違反《社維法》散佈謠言，將暱稱「好棒Bump」的黃姓網紅送辦，台北地院簡易庭日前裁罰黃男6000元。

在YouTube頻道有17萬人訂閱的YouTuber「好棒Bump」，去年曾以「Bump男人幫」拍攝惡整答應約炮女性的影片，遭到大批網友撻伐。而影片中的龍姓演員當時為消防替代役，還被網友投訴役政署署長信箱。

但「好棒Bump」黃姓網紅，與龍男等人，又於今年10月17日在台北市西門町、京華城附近拍攝「實測！檢舉路人亂丟菸蒂能賺多少錢!？ 【檢舉鍊金術】」，影片於11月3日在YouTube頻道播放，引發軒然大波。

北市環保局環保稽查大隊認為影片有4處不實，包括檢舉者裁罰獎勵金、亂丟煙蒂者拒絕執行稽查人員提示身分證明請求、民眾發現亂丟煙蒂者可要求其出示證件、環保稽查大隊可以利用「連動資料」查詢亂丟煙蒂者身分，除向美商科高(google)公司請求將影片下架外，並報警處理。

萬華警分局約詢黃姓網紅、演員龍男、巫男、晉男3人後，依違反《社會秩序維護法》「散佈謠言，影響公共之安寧」送辦。台北地院簡易庭審理後，認為黃姓網紅拍攝內容不實影片，將未經查證的謠言、涉及個資保障爭議散佈於公眾，足以引起恐慌，裁罰6000元。

(中時 )