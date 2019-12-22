國民黨總統候選人來到北市第五選區（中正、萬華），為立委候選人林郁方站台，韓國瑜痛批民進黨，靠卑鄙手段贏的政權，收買媒體監督在野黨，直言根本開政府賺大錢，搞貪污舞弊，高喊恢復特偵組嚴辦貪污。

韓國瑜痛批民進黨，平常不認真，一到選舉前搞抹黑，大撒錢，收買媒體，偷偷建立網軍，用這種邪門歪道的手段贏得政權，那麼全台灣人、全世界的機會瞭解，如果民進黨繼續執政成功，蔡英文連任成功，他贏得的選舉不是靠最重要的兩個字政績，他是靠著另外兩個字卑鄙。

韓國瑜直言，今年全台灣要4萬家公司工廠倒閉，全台灣股票上市公司獲利減少19％，經濟外交內政交不出成績單、教育更改的課綱更是讓下一代霧煞煞，而交不出成績單，想要連任繼續掌握權力，繼續貪污，繼續吃香喝辣，所以採取另一招，抹黑對手收買媒體，先收買90％的台灣媒體，然後建立網軍，在網路上不停的攻擊、抹黑，到最後網軍居然砂石的中華民國優秀的外交官，然後大撒錢，這就是當今民進黨的執政。

韓國瑜表示，結果今天民進黨執政糟蹋台灣民主，不停的抹黑韓國瑜，但是民進黨在執政，蔡英文在當總統，這些民嘴不監督執政黨，不監督總統，楊蕙如的網軍都殺了外交官了，一個字都不敢說，只說在野黨韓國瑜不好。

韓國瑜強調，蔡英文上取消特偵組，特偵組針對立法委員、部長，院長級跟副院長及總統跟副總統，凡是貪污，特偵組嚴查嚴辦，國家掌握權力越大的，一定要越受到嚴格的監督，這是民主國家最重要的防弊機制。而若林郁方重新回到立法院，韓國瑜選上總統，高喊第一件事情就恢復特偵組，嚴辦貪汙。

韓國瑜轟，貪官汙吏太惡劣，要賺錢可以去開公司去當商人，但是民進黨執政就是開政府賺大錢，完全在搞貪污舞弊。民進黨有了權力滿腦子吃香喝辣，這是要被人民唾棄。

此外，韓國瑜也笑稱林郁方，不光是國防、外交兩岸的專家，林郁方充滿理想，一心一意為人民打拚，唯一的缺點就是怕老婆，並大讚林郁方從政多年仍保有赤子之心。

(中時 )