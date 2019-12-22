嘉義縣翁章梁（前排右二）、嘉義市長黃敏惠（前排左三）、林務局副局長林澔貞（前排右三）等人共襄盛舉。（張毓翎攝）

來賓齊切「林鐵通車107周年」生日蛋糕。（張毓翎攝）

林鐵處長黃妙修致贈檜木感謝狀給鐵道達人蘇昭旭、檜木油畫藝術家童寅，以及集材機捐贈者謝丁茂家族、製材機贈者張阿李等人，感謝他們為阿里山林業及鐵道文化的貢獻。。（張毓翎攝）

鐵道研究達人蘇昭旭基於對阿里山鐵路的熱愛，打造「獨立山螺旋登山路線」與「之字形登山路線」2座模型，捐贈給阿里山林鐵及文資處並陳列於嘉義製材所。（張毓翎攝）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處22日於嘉義車庫園區舉辦「林鐵通車107周年」，以「回家樂團圓」為主軸，邀請各界保存阿里山林業及鐵道文化不遺餘力的人齊聚共襄盛舉，林鐵及文資處長黃妙修表示，今日開賣的《穿越。預見》未來車票組，是對3年後能完成阿里山小火車全線通車的期待。

鐵道研究達人蘇昭旭基於對阿里山鐵路的熱愛，打造「獨立山螺旋登山路線」與「之字形登山路線」2座模型，捐贈給阿里山林鐵及文資處並陳列於嘉義製材所，讓民眾透視登山鐵路幾何線形的奧妙。

蘇昭旭說，他8歲時常在鐵路徘徊，一生回憶緊扣阿里山鐵路，見證它一生3個階段，第一個階段在1996年，有地方人士說它妨礙交通，緊接著隔年神木倒塌、1999年921大地震，許多人想廢掉鐵路，但他們相努力地將它保存；第二階段在2003年小火車翻覆事故，有人認為阿里山鐵路不安全，所以歷經民營化的風暴，直到2009年莫拉克風災回到政府手中。

蘇昭旭說，第三個階段經眾人努力，阿里山鐵路擁有來自世界各國9條姊妹鐵道，去年也終於有專屬的管理單位，阿里山鐵路一個過時的交通工具，他們保存的文資不是「記憶」，而是「信念」，讓阿里山鐵路價值永存，與其說他捐出2座阿里山鐵路模型，不如說他是捐出他的一生。

嘉義縣翁章梁、嘉義市長黃敏惠、林務局副局長林澔貞等人出席；黃妙修說，8月28日林鐵全線通車的關鍵點-42號隧道工程通過環評，預估3年後會全線通車，歡迎民眾以實際行動支持林鐵行進下一個百年。

(中時 )