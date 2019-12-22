孫儷親手織毛帽，鄧超展示戴法逗樂網友。（圖／翻攝自微博）

大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈模範夫妻檔，常在網上分享家庭趣事，近日鄧超透露收到老婆親手織的一頂毛帽，興奮秀出試戴認證照，沒想到讓眾網友看了全笑歪。

鄧超開心在微博寫下：「孫儷老師人生織給我的第一頂帽子，我可能是太受寵若驚了，怎麼戴都戴不好。」只見他曬出九宮格照，用了許多戴法展示毛帽，甚至還把帽子往下拉到脖子，包住整顆頭，畫面十分搞笑。

不少網友看完照片，笑虧鄧超「去搶銀行試試」、「確定這帽子是這樣帶嗎」、「戴不好怎麼對得起孫儷老師」，同時也大讚孫儷手巧，大呼被夫妻倆閃瞎。

(中時電子報)