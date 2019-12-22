基隆長庚醫院於21日在情人湖院區舉辦歲末聖誕關懷音樂會活動，現場並由基隆長庚醫院主任林志郎致詞、頒發感謝狀，他感謝真愛陶笛、基隆市愛樂合唱團表演，並感謝忠峰霖科技纖維股份有限公司贊助保暖襪。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於21日在情人湖院區舉辦歲末聖誕關懷音樂會活動，現場並由基隆長庚醫院主任林志郎致詞、頒發感謝狀，他感謝真愛陶笛、基隆市愛樂合唱團表演，並感謝忠峰霖科技纖維股份有限公司贊助保暖襪。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於21日在情人湖院區舉辦歲末聖誕關懷音樂會活動，現場並由基隆長庚醫院主任林志郎致詞、頒發感謝狀，他感謝真愛陶笛、基隆市愛樂合唱團表演，並感謝忠峰霖科技纖維股份有限公司贊助保暖襪。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於21日在情人湖院區舉辦歲末聖誕關懷音樂會活動，現場並由基隆長庚醫院主任林志郎致詞、頒發感謝狀，他感謝真愛陶笛、基隆市愛樂合唱團表演，並感謝忠峰霖科技纖維股份有限公司贊助保暖襪。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院於21日在情人湖院區舉辦歲末聖誕關懷音樂會活動，現場並由基隆長庚醫院主任林志郎致詞、頒發感謝狀，他感謝真愛陶笛、基隆市愛樂合唱團表演，並感謝忠峰霖科技纖維股份有限公司贊助保暖襪。

現場由真愛樂團陶笛聖誕鈴聲開始序幕，並安排聖誕老公公帶動病友家屬熱鬧氣氛，更有基隆市愛樂合唱團團員在知名主持人楊月娥主持及盧智卿老師帶領唱出耳熟能詳的曲目，邀請病友家屬也跟著哼唱及帶動。

院方更邀請家屬為現罹病的家人穿上保暖襪，希望藉有暖襪暖上心頭，藉著聖誕節的氛圍，感謝對方的付出，此傳遞出夫妻、手足、子女、朋友間情誼，提醒彼此要珍惜當下，好好照顧自己。

院方指出，心靈花園為長庚院情人湖志工服務特色，每周一至周五上午專長志工藉由手工藝教學與病人家屬互動及關懷，讓病友們忘卻罹病辛苦及緩解情緒，更有安排心靈花園成果展，為情人湖志工隊專長志工與病患家屬作品展現，深獲好評。

(中時 )