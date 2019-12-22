傅崐萁說，民進黨既然不會帶領國家，就應該先休息，讓真正會做事的人來。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮無黨籍立委候選人傅崐萁持續超人戰力，今至南區4鄉鎮後援會與鄉親見面。民眾怒喊下架民進黨，更不滿現任立委蕭美琴，封殺徐榛蔚縣長時任立委所提「環島高」；傅表示，民進黨做不好請他們先休息，花蓮不應再苦後代，春節接至、要讓子孫好回家團圓，拒當「2等公民」。

傅崐萁連跑光復、瑞穗、玉里與富里4鄉鎮，不少民眾大吐苦水表示，西部蓋了那麽多條高速公路，花蓮卻沒半條，蘇花改也是好不容易才盼到，難道花蓮人真的就是2等公民嗎？希望傅能打通國道6號與環島高速公路。

「憑什麼要讓後代繼續苦下去！」傅崐萁指出，早在2016年徐榛蔚時任立委時，提出「環島高速公路」構思，希望爭取前瞻計畫，平衡東西發展，卻遭民進黨全數立委高舉「反對」字牌無情封殺在立院當中。蕭美琴則說，國民黨主張沒做可行性評估者不得納入前瞻中，環島高當時根本尚未成案，哪來扼殺？

下架民進黨，「蔡英文」、「蕭美琴」下台，指出就是她們在阻擋法案通過，為徐榛蔚抱屈。傅崐萁表示，民進黨立院過半、蔡英文當總統，花蓮人沒過得比較好，既然他們不會做，請他們先休息。一席話語獲得民眾群起高呼「好！」。

傅崐萁表示，吳敦義多次阻攔他重返國民黨，害怕他角逐立法院長大位，情願將泛藍票倉分散使綠營得利，也不讓他當選。傅說，明年1月11日，會讓大家看見誰才真心為國民黨打拼的人。

(中時 )