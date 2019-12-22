洪嘉穗老師（中）指導的學生為校爭光，也為自己開拓美好前程。（水里商工提供／廖志晃南投傳真）

國立水里商工學生，參加全國技藝競賽，成果豐碩。（水里商工提供／廖志晃南投傳真）

國立水里商工學生，參加全國高級中等學校商業類技藝競賽，共4位選手參加4項職種比賽，擊出亮麗的全壘打，在每項職種皆有150多位的參賽選手中，榮獲2金手獎、2優勝佳績，餐飲服務項目更榮獲全國團體組第2名！

洪妤薰、陳詩揚榮獲餐飲服務職種金手獎，指導老師洪嘉穗；蘇建聖中餐烹飪優勝，指導老師藍清玩；鐘煒程烘焙優勝，指導老師林月英。

水里商工校長徐文法表示，技藝競賽是全國高職各校第1名代表的競技擂台，要能得獎，唯一的途徑就是不斷的準備與練習；餐飲科今年能有2金手獎、2優勝佳績，對獲獎同學而言，是其一生的榮耀，也證明該科平時訓練學生具備扎實的基本功，感謝指導老師不辭辛勞的付出，期待優異的表現能繼續傳承。

洪嘉穗表示，洪妤薰是餐飲管理科學生，陳詩揚是餐飲技術科學生，2人對餐飲服務有濃厚的興趣，依循課程從零開始，經由學習累積，在同儕中脫穎而出，成為學校的代表選手，而且歷經日夜及假日的訓練，不斷在練習中修正失誤，全力以赴，在比賽當下展現最好的自己！

洪妤薰說，每個項目都有標準，在反覆的訓練中，一次必須要比一次更好，隨時提醒自己上一回失敗的不能再犯，做到熟能生巧，無法挑剔才是最好！

陳詩揚表示，從練習到比賽，真的很辛苦，沒有自己的時間，但讓自己不後悔才是重點！謝謝學校提供訓練室並資助經費，還有老師用心的指導和陪伴練習。

(中時 )