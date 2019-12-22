波音「星航線」(Starliner)太空船在週五的首次無人發射失敗，太空船在進入太空以後，可能是火箭的推進時間不正確，使得它無法進入正確的軌道，也就不能與國際太空站對接。既然主要任務不成功，那麼只能選擇漂亮的收尾，波音公司決定改變任務，使它維持在目前的軌道，準備在下週日返回，屆時它將重返大氣層，並在黎明前降落在新墨西哥州的白沙飛彈靶場(White Sands)。

太空飛行(space flight now)報導，「星航線」原本會在今天與太空站對接，然後8天之後返回地球，但是，太空船任務的時器錯誤，導致它燃燒過多的推進劑，偏離了原定航線而注定無法到達太空站，地面小組不得不手動發送命令給太空船，以使其升入安全的、但並非計劃的新軌道。這是因為飛行航路都已規畫好，現在也無法提前返回，否則就不能確定它的降落地點了，因此太空船仍然必須在軌道上運行8天，才能返回地球。

波音公司太空與發射部門高級副總裁吉姆·奇爾頓（Jim Chilton）表示，初步調查已將排除是擎天神5型火箭(Atlas 5)的問題，確實就是太空船自己的失誤。

目前認為，任務失敗是在太空船與擎天神火箭脫離後才出現問題，任務電腦擷取錯誤的資料，造成無法飛入預定軌道。(圖/波音)

他說：「我們的太空船需要與擎天神5型交換資訊，由火箭提供任務時間、座標等位置資訊，然後我們的太空船以此為基礎進行計時。但是我們太空船收錄的是錯誤的係數，這看起來不像是擎天神5型的問題。」

航太總署署長吉姆·布萊登斯坦( Jim Bridenstine )說：「在計時錯誤後，導致了一系列後續反應，太空船查覺自己處在不正確的位置，因此它試圖儘力飛回正確的位置，導致引擎推續進進，幾乎把有效燃料都燒完了，也頗損耗推進引擎的使用壽命。」

雖然如此，波音公司希望這場發射仍然能有些收穫，奇爾頓說，「星航線」的團隊正在嘗試使太空船進行多一點的測試工作，而不必飛到國際太空站，比如啟動恆星導航攝影機、並且太陽能電池板發電系統的運行也比預期的要好，也持續觀測太空船內部加壓艙的溫度和其他參數，看起來也還不錯。

下週日，「星航線」將會以遠端遙控的方式，輸入返航的信號。它將會在離地250公里的軌道上開始減速，以使其速度降低約每秒 150公尺，足以使地球的重力將太空船拉到大氣層中。

接著它會抛棄太空船後方的服務模組，那裡安裝太空船的引擎、太陽能電池板、散熱器和其他設備，這些無法耐熱，會燒毀在大氣層裡，只留下人員居住的壓力艙。

壓力艙會以音速25倍的速度進入太氣層，外部的溫度將高達1,650攝氏度，裡面則保持15度。降低到離地表9千公尺高度時，將拋棄其上層隔熱罩，然後啟動降落傘，當離地面900公尺處時，太空船的安全氣囊啟動，然後觸地。

這次失敗對美國航太總署當然是壞消息，因為他們有可能必須再向俄國購買前往太空站機票。自2011年以來，航太總署沒有自行前往太空的方法，只能求助於俄羅斯，在與俄羅斯的最新協議中，每張往返地球與太空站的機票，一張花費超過8000萬美元。

(中時電子報)