108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第三階段預賽今天在台灣科技大學體育館上演一場精采的對抗，地主台科大沒被對手國立體大開賽10比0的攻勢打垮，很快就找到進攻信心，第2節就站上領先，雖然第4節國體大一陣猛攻追平比數，最終台科大章賀投進關鍵大號三分球，助隊68比65氣走國體。

賽後章賀表示，自己過去在松山高中主要是擔任角色球員，做好教練指示的工作，比較像是隊上的綠葉，得分有其他對有負責，進入大學後努力在得分上也有所貢獻，雖然台科大比較注重學業，練球時間較少，但他都會自己多花時間自主訓練，有時也會和隊友用玩遊戲的方式來找投籃手感。

章賀補充，前幾天對文化大學、輔仁大學都是和勝利擦身而過，學長覺得他應該要多接球進攻，「我也因為沒能幫助球隊獲勝，這幾個晚上都失眠，今天總算是幫助球隊拿到本季預賽第2勝，加上明天放假，今晚應該可以有個好眠了。」

章賀賽後不斷感謝隊友鼓勵、教練給予信心，他笑說：「我還會看NBA拓荒者明星後衛利拉德的絕殺好球，想學他那樣幫助球隊獲勝，更不希望自己還像之前比賽那樣對於出手太過猶豫，這階段賽前還去行天宮拜拜祈求好運，很開心終於跳出來幫助到球隊。」

台科教練李永祥指出，章賀平時就有在練外線，確實也等建功這一天等很久了，預賽就剩下一階段4場比賽，目標要再拿3勝。

國立體大關達祐(右)打出一場好球，可惜未能助隊獲勝。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

國體大隊長關達祐第三階段第一場比賽就扭傷左腳，教頭桑茂森為了保護他，昨天沒登錄他讓他休息，今天再讓他上場，他第4節讀秒階段表現相當精采，個人靠著三分打，加一次遭到嚴密防守的高難度上籃搶下5分，幫助球隊追平比數，可惜未能帶領球隊收下勝利，但坦然面對，稱讚對手有能力投進，他們輸得沒話說。

替補上陣的章賀和台科隊長顏聞佐此役各進帳13分，陳孝榕贊助12分；關達祐全場斬獲15分，隊友陳俊男、林正各挹注11分。

(中時 )