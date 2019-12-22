方泂鑌21日與師弟張懷顥獻聲公益，於「聖誕好事集」音樂會上合唱〈你儂我儂〉，阿鑌更溫暖獻唱〈一千個晚安〉，為「小胖威利病友關懷協會」打氣，並與粉絲提前歡度聖誕節！張懷顥關懷病友感性表示：「人生中最重要的就是健康，只要活著、珍惜生命，每一天好好享受社會大眾給予的關懷，希望大家都能收到最棒的禮物、接收更多的愛。」

(中時 )