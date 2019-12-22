影／方泂鑌獻聲送愛！暖唱〈一千個晚安〉打氣病友 18:372019/12/22 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 方泂鑌21日與師弟張懷顥獻聲公益，於「聖誕好事集」音樂會上合唱〈你儂我儂〉，阿鑌更溫暖獻唱〈一千個晚安〉，為「小胖威利病友關懷協會」打氣，並與粉絲提前歡度聖誕節！張懷顥關懷病友感性表示：「人生中最重要的就是健康，只要活著、珍惜生命，每一天好好享受社會大眾給予的關懷，希望大家都能收到最棒的禮物、接收更多的愛。」 (中時 ) #病友 #關懷 #獻聲 #生命 #方泂鑌 也許您會感興趣 推薦閱讀 方泂鑌合體張懷顥獻第一次！甜誇學子「人如校名」有文化 00:502019/12/18 娛樂 影片／方泂鑌、張懷顥首唱文化大學 12:062019/12/18 娛樂 林口發電廠2工人觸電 搶救後恢復生命跡象 13:362019/12/19 社會 寒冬送暖 中市警四分局結合企業與里長關懷弱勢家庭 13:542019/12/20 社會 張懷顥聖誕獻愛病友！從小愛表演預計明年發片 20:372019/12/21 娛樂 方泂鑌聖誔獻聲送愛！鍾愛漫威英雄鋼鐵人有原因 21:012019/12/21 娛樂 吃果子拜樹頭 建準電機老董年年回故鄉下營關懷弱勢 22:012019/12/21 生活 陳勢安任公益大使歌聲送愛病友 04:102019/12/22 娛樂新聞 雲林人之夜 趙傳獻聲「終於回家唱給鄉親聽」 17:462019/12/22 娛樂 阿婆麵店前不敢點餐 曝原因網全哭了 17:592019/12/22 日常 娛樂熱門新聞 陳揮文豁出去了 大膽預測韓、蔡票數是這樣 - 娛樂 韓國瑜錄《小明星大跟班》 吳宗憲竟想和他「交換女兒」 - 娛樂 高以翔無緣岳父開腔：很想念大男孩…一張背影圖令人鼻酸 - 娛樂 最正練習生被控台獨 火速表態「我是中國台灣人」 - 娛樂 《百萬小學堂》霸主是女大生了！「小西瓜」近況曝光太驚人… - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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