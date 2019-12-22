民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝假日馬不停蹄，先由文化部長鄭麗君為其站台，雙方大談文化政見，下午鄭宏輝舉辦「蔡英文鄭宏輝醫藥界後援會成立大會」，衛生福利部長陳時中也到場參與，不少醫藥界成員到場相挺鄭宏輝進立法院。

陳時中表示，在蔡英文總統帶領下，推動許多醫藥政策與改革，他說，這次選舉要就是選擇台灣的價值，鄭宏輝是新竹市立委最好的人選，學經歷出色，是新竹人最佳的選擇。立法院民進黨團柯建銘總召、醫師公會全聯會理事長邱泰源委員、中醫師全聯會理事長柯富陽、藥師全聯會理事長黃金舜、新竹醫師公會理事長林安復及眾多新竹市醫藥界的同仁都到現場相挺。

鄭宏輝也表示，新竹市兒童比例高，未來將推動建置完善的兒童醫療體系、生醫園區的發展等。

此外，鄭宏輝也在與鄭麗君座談中，提出文化資產保存的相關主張，例如要將「日本海軍第六燃料廠」打造成文化藝術園區，參考華山、松菸模式，結合展覽、表演、消費等經營模式，讓六燃大煙囪重新回到市民生活當中。另也提出新竹藝術玄關概念，未來六燃可結合竹科Ｘ園區內的國際展演中心跟兒童探索館，串連將軍村，讓公道五路不只是新竹科技廊帶。

鄭麗君為鄭宏輝送上「選舉大補帖」黑豆菊花茶，可明目、降火氣，也有安神、消疲勞功效，以迎接選戰倒數時刻。鄭麗君說，鄭宏輝也是野百合學運世代的成員，心中有文化理想，鄭麗君說她上任就補助將軍村1億預算修復、活化，「光文化部的前瞻在新竹就有33個計畫，超過5億元」，用具體行動為新竹努力。

(中時 )