耶誕將至，許多人家中都擺滿耶誕裝飾，不過英國一隻7歲大的拉布拉多犬馬利，因為貪嘴吃掉30多個手工薑餅，差點無法陪主人過耶誕節。幸好牠在動了兩次大手術後，撿回一條小命。

馬利的主人瑞秋布默回憶慘案現場，依舊心有餘悸。她說，當天自己烘焙了一批薑餅，做好後把薑餅放入禮物袋內，擺在廚房流理台側，準備送人。她想，放的位置很安全，薑餅不會被拿走才是。

但沒多久後，她才發現，薑餅少了一些，「我馬上知道是誰幹的好事。」瑞秋說，這幾年來，馬利「經常吃掉牠不該吃的東西，通常都沒事，」主人也習以為常。但這回馬利大快朵頤後，非常不對勁，「看起來快要休克了，牠非常不舒服，還吐了幾條（綁薑餅的）緞帶出來。」瑞秋趕緊把狗狗抱去獸醫院治療。

獸醫從馬利的肚子裡，移除禍首：34條緞帶，另外還發現狗狗吞了一堆骨頭，難怪牠的腸胃受不了。

獸醫說，手術風險很高，馬利存活機率很低，但牠克服危險期活下來了。不過在返家前，還得住院幾天。狗狗沒有保險，貪吃的代價超過2千英鎊（約8萬台幣），並非小數目，幸好靠著公眾捐款，為主人解除燃眉之急。

(中時 )