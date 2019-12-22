國民黨副秘書長蔡正元。（圖／資料照片）

「1221WeCare台灣大遊行」21日罷韓遊行，主辦單位宣稱有50萬人，蔡正元嘲諷，這種膨風程度，已到了把自己當白痴、拿自己的智商開玩笑的地步！

「1221WeCare台灣大遊行」21日下午2時出發，根據「中央社》報導，主辦單位「Wecare高雄」發起人尹立等「罷韓四君子」向遊行民眾鞠躬致意並宣布遊行民眾有50萬人。

不過，蔡正元在臉書嘲諷罷韓有50萬人的說法，他指出，罷韓遊行吹噓有50萬人，這種膨風程度，「已到了把自己當白痴的地步。」

蔡正元批評綠媒跟進報導，這種拿自己的智商開玩笑的數字，真的以爲台灣人很好騙！

他追根溯源說，這種競相膨風的風氣，源自說謊成性的太陽花，因為太陽花在凱道聚會，警方估計僅12.5萬人，卻吹噓成為50萬人，膨風指數達4倍！

蔡正元笑稱，這次罷韓遊行，膨風指數至少6倍！

蔡正元最後不忘調侃蔡英文，因為膨風6倍已經比蔡英文保守很多了，蔡英文的政績計算哲學，台商回流資金吹噓7000億元，實際匯回資金0億元，「膨風指數無限倍」！

(中時電子報)