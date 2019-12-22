蔡英文總統（前右六）在民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國（前右七）陪同下參拜斗六新興宮媽祖，並送匾額。（許素惠攝）

蔡英文總統（前右四）在民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬（前右三）陪同下參拜虎尾持法媽祖宮媽祖，與大家合影。（許素惠攝）

蔡英文總統（前左三）在民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬（前左四）陪同下參拜虎尾宮廟，呼籲大家支持她和蘇連任，力拚國會過半，蘇治芬這一席很重要。（許素惠攝）

蔡英文總統到雲林拉抬區域立委選情，受大家熱烈歡迎。（許素惠攝）

蔡英文總統到雲林拉抬區域立委選情，特地趨前向一位身心障友握手。（許素惠攝）

蔡英文總統22日到雲林連拜6間廟，為民進黨第一、二選區立委候選人蘇治芬、劉建國拉抬選情，參拜斗六新興宮斗六媽時，口誤說成北斗媽，而蘇治芬也口誤把蔡英文的號碼說成2號，蔡坦言雲林海線選情艱困，所以最近她才常來幫蘇站台。

蔡英文指出，2008年在民進黨氣勢最低迷時，她接下黨主席，隔年就是雲林第二選區立委補選，因為雲林鄉親的溫暖讓劉建國補選上立委，劉沒讓鄉親失望，每年被評鑑為優秀立委，希望雲林人再次支持劉和她連任。她並贈「澤被兆民」匾額給新興宮。

蔡英文接著趕往海線，在蘇治芬陪同連跑了虎尾芳草蕭安宮、慈龍宮、持法媽祖宮、福德宮與順安宮5廟宇參拜。

蔡英文說，很多人問她為什麼最近常到雲林來，因為蘇治芬很苦戰，她一定要多多來幫忙，蘇能力很好，把鄉親服務擺第一，蘇的電話部會首長一定會接，例如處理花生，蘇把農委會主委陳吉仲找到雲林護農，確保農民收益，只要蘇要求，即使是總統也要來雲林，選蘇可以幫大家解決所有問題。

(中時 )