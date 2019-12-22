草莓季又到了！美式賣場好市多近日也開始上架大湖草莓，不過目前似乎還尚未在所有分店銷售。一名網友臉書上分享這個消息，她表示自己在好市多中華店搶到，一大盒只要359元，底下不少網友看到後紛紛留言，「這個要一開店就去搶」，有網友更建議，想買品質好的草莓真的要現在就快買！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，滿滿一盒的大湖草每，竟然只要359元，且每一顆都完好無缺。她留言提到，「草莓季到囉，分享中華店今天搶到的限量草莓，整盒$359蠻超值，而且草莓很新鮮，整盒零爛掉的」。

網友分享自己在好市多買到的一盒大湖草莓只要359元。（摘自臉書社團《好市多經驗老實說》）

貼文一出，短短7小時內，就湧入了近500則留言以及7000多個讚，「哇超大顆，馬上去搶三盒」、「整盒359好像很便宜欸」、「開店就要搶了」、「這在農場應該要500了」，不少人也哀嚎「去了都沒看到」，另外，不少人都會抱怨草莓品質不穩，對此，有網友還透露，「要買真的要快，剛開始賣品質都算不錯，後面陸續會有不OK的出現，因為初開季的果是最美的」。

(中時電子報)