2020年1月11日即將舉行總統立委大選，謝長廷在臉書感性發文表示，午夜夢回，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月要回魂夢相依的高雄投票。

謝長廷首先反駁，他做高雄市長六年，還有任期最後二年去行政院擔任院長，這點願意接受批評，但由韓國瑜來譴責他落跑，是否恰當？社會自有公評。

謝長廷細數政績，以他母親「吃人一口還人一斗」的諺語開場，舉凡興建捷運、整治愛河、前鎮河、改善自來水品質、活化駁二等舊碼頭倉庫、興建蓄洪池解決本和里地區的淹水等等，這些在第一任終了大致完成。接著在第7年他去了中央，在行政院長任內批準紅毛港遷村、鐵路地下化，世運主場舘等案。

另外，謝長廷自豪，他被檢舉15件貪污案，連興建巨蛋也被檢舉圖利，最後連一件也沒有起訴，雖然訟累多年，但迄今無怨無悔。

謝長廷感性表示，他現在戶籍還在高雄，房子也沒有賣，一直規劃想在高雄終老，在國外遇到高雄來的鄉親或叫我市長的朋友都會備感親切，畢竟與高雄有一段有榮辱譭譽、笑聲眼淚交雜的歲月。

最後，謝長廷懷念說，這一年的確沒有再回去高雄了，也説不清楚為什麼？愛河夜景還那麼迷人嗎？夜市還那麼熱鬧？在公園旁泡茶的大哥講話還那麼「甕聲」？

謝長廷承諾，午夜夢回（迴），突然一股莫名的思念和衝動，他決定訂了機位，下個月要回魂夢相依的高雄投票！

(中時電子報)