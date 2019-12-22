國民黨總統候選人韓國瑜今（22日）晚間6時許，前往新北市汐止綜合運動場替第十二選區候選人李永萍輔選。（中天電視台直播）

國民黨總統候選人韓國瑜今（22日）晚間6時許，前往新北市汐止綜合運動場替第十二選區候選人李永萍輔選，主辦單位宣布現場逾3萬人，支持者高喊「總統好！」國旗飄揚。韓國瑜強調，只要選上總統，立刻重新設立特偵組嚴辦貪官汙吏。

韓國瑜表示，國民黨造勢絕對不會用遮羞布，支持者都是自動自發熱愛台灣、熱愛中華民國，國民黨造勢就是真金不怕火煉，每個支持者表情都充滿期待，希望台灣未來愈來愈好。

韓國瑜表示，過去民進黨執政3年半，台灣人民過得好辛苦，如同小時候看的電視機是黑白的，民進黨把充滿朝氣的台灣搞得像黑白的，台灣人民如同苦、茫、翻、亂，若民進黨繼續執政，未來4年讓人害怕，要選舉連任請拿出成績單，這是選民最基本的要求。

韓國瑜表示，民進黨拿不出成績單，各行各業叫苦連天，一例一休讓企業痛苦，能源政策更是錯誤，為何一上任馬上廢除特偵組，特偵組專門偵辦總統、副總統、立委、部長等大官，貪汙一定要法辦，民進黨一上任廢除特偵組，是否是要大貪特貪。

韓國瑜表示，只要選上總統，立刻重新設立特偵組嚴辦貪官汙吏。選民把選票託付給候選人，只是希望過好日子，不是藉由職務大貪特貪，若沒有清廉的政治，就不會有清廉的政府，要告訴綠營高層，若想要賺大錢請去開公司、好好納稅，「民進黨是在開政府，賺大錢。」

韓國瑜表示，台灣人認真打拼，看看台灣周邊國家，還有哪一個國家會認同台灣，到泰國度假都還需要財力證明，台灣為何淪落如此，20年前的藝人、電影瘋迷東南亞，如今去東南亞觀光都要出示財力證明，台灣一定要自立自強、衝刺經濟、厚植國力，讓他國看得起。

韓國瑜表示，若認為過去3年半過得非常辛苦，台灣走不出國際、台灣百業蕭條，請民眾票投韓國瑜。

(中時 )