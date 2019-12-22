擁有律師及土木技師「雙師」證照的前台南地檢署檢察事務官侯信逸，曾參與台南維冠大樓倒塌案採樣蒐證，以及2018年花蓮大地震期間協助鑑定雲翠大樓被破壞的原因。他在擔任公職18年後，決定卸下公職轉換跑道開設「得智法律事務所」與「侯信逸土木技師事務所」，成為時下最夯的「斜槓」所長，希望能運用累積多年的專業司法及工程實務經驗，擔負工程與法律界的溝通橋梁。

侯信逸進入司法機關之前，曾在原台北縣政府住宅及城鄉發展局擔任技士，辦理都市計畫相關業務；之後轉任南檢服務，曾擔任檢察事務官及組長，歷練檢肅黑金專組及一般偵查組。

侯信逸在南檢服務期間，因同時具備工程及法律專長，曾參與多件重大工程招標弊案偵辦，像是2016年2月6日台南大地震造成永康維冠大樓倒塌，即奉派前往倒塌現場與土木技師公會人員共同採樣蒐證；2018年花蓮大地震期間，侯信逸再度馳援協助花蓮地檢署偵查鑑定雲翠大樓被破壞的原因。

侯信逸表示，經統計，近5年來國內民、刑事工程相關案件，平均每年件數高達9000餘件，約占民、刑事案件總案件數的6％，但業界同時具有營建工程及法律專長者卻不到執業律師的千分之一，兼備有土木技師執業執照及刑事偵查經驗者更鳳毛麟角，顯見相關爭訟案件亟需專業人才投入。

侯信逸認為，身為營建工程及法律界的一員，能成為兩者的溝通平台，妥善處理相關民、刑事、行政訴訟及工程案件，減低司法資源的浪費，轉場人生也為自己開啟另一種可能。

(中時 )