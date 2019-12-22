今（22日）是農曆的冬至，據中央氣象局指出，晚上東北季風會逐漸加強，今晚至周一會稍冷，除了東北半部地區有零星降雨，其餘地方天氣穩定，非常適合在家吃湯圓。（摘自臉書：報天氣）

29號颱風「巴逢（Phanfone）」路徑圖，目前對台雖無影響，但進入南海後恐帶領雲系北上，27日後的天氣較不穩定，恐影響跨年天氣。（摘自中央氣象局）

今（22日）是農曆的冬至，據中央氣象局指出，晚上東北季風會逐漸加強，今晚至周一會稍冷，除了東北半部地區有零星降雨，其餘地方天氣穩定，非常適合在家吃湯圓。至周二後，天氣晴朗穩定，全台最高溫度上探30度，將迎來「暖耶誕」。至於今日剛形成的29號颱風「巴逢（Phanfone）」目前對台雖無影響，但進入南海後恐帶領雲系北上，27日後的天氣較不穩定，恐影響跨年天氣。

據中央氣象局臉書粉絲團《報天氣》預測下周天氣，今（22日）晚間東北季風會稍強，對東北半部帶來零星雨量，全台氣溫會稍降至20度以下，很適合過冬至，周一後水氣減少，呈現北涼南暖。而周二以後（24-25日）將迎來平安夜及耶誕節，東北季風減弱，天氣晴朗穩定，氣溫暖熱，全台最高溫上探30度，但要注意日夜溫差大，出門還是加件外套，晚上便可開心赴約。

直至耶誕節過後，周四（26日）起又會受到東北季風影響，且比上一波更冷、更強，屆時會有較強的水氣到來，台灣東北半部會有局部短暫雨。加上今日增強轉為今年度第29號颱「巴逢（Phanfone）」颱風，目前並不會影響台灣，但依路徑研判，約耶誕節（25日）過後，將進入南海，會將雲系抬升北移，因此台灣會受東北季風、南海雲系同時影響，將可能全台皆有雨。

至於民眾所關心的跨年天氣，氣象專家彭啟明表示，巴逢颱風對台灣影響程度還有變數，待通過菲律賓後才會比較明確。由於巴逢颱風尚未通過非律賓，26日起全台轉濕涼，會持續多久，甚至到跨年，有待觀察。

下周天氣晴朗穩定，耶誕節過後新一波東北季風到來會轉涼。（摘自台灣颱風論壇）

(中時電子報)