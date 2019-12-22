國民黨立院黨團總召曾銘宗、國民黨立委林為洲今日接受記者電訪表示，對於前立法院長王金平歸隊，表達感謝及歡迎。曾銘宗指出，王金平的回歸，有助於國民黨的大團結及陸軍布局，林為洲說，王金平將會帶動高雄及雲林的立委選情。

據傳，王金平今日回高雄路竹老家，與國民黨主席吳敦義、國民黨嘉義市長黃敏惠、高雄市副市長李四川、高雄農會理事長蕭漢俊、台南市議會前議長李全教、農田水利會總會長林文瑞等人，一同討論南部選情。

曾銘宗指出，前新北市長朱立倫在本月宣布出任國民黨提名總統候選人韓國瑜的全國競選總部主委，而王金平也在此時回歸，將有助於國民黨目前陸軍組織的影響力，也象徵國民黨大團結及中南部的陸軍歸隊。

林為洲表示，昨日的挺韓大遊行，新竹有許多支持者自發繳500塊包車到高雄支持，且不只新竹，還有許多全國的韓粉都有到場支持，而遊行後，感受到國民黨的士氣已提升上來。

林為洲指出，雖王金平聲稱是為了幫助國民黨立委選舉，但從歷屆的大選觀察，總統和立委選情都是連動的，對立委有幫助，也會對總統有幫助。

林為洲說，王金平擔任立委40年，其中有17年是立法院長，與全國的農田水利會及義消義警的關係都很密切。林為洲觀察，王金平投入輔選，將提升國民黨在高雄增加1-2席、雲林2席全上的可能性。

(中時 )