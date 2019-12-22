總統大選已倒數19天，嘉義大學應用歷史教授吳昆財表示，21日舉行的高雄大遊行，呈現的是世代對立，觀察「罷韓者」以40歲以下的年輕朋友為主，問題出在1990年代開始，前總統李登輝所發動的一連串「去中國化」歷史教育所造成，時下青年族群大多屬於「天然獨」，造成了今天「罷韓」陣營許多的稚嫩臉孔。

吳昆財撰寫〈一場世代對立的高雄大遊行〉一文，從21日舉辦的高雄大遊行，觀察本次總統大選。他在文中指出，遊行活動在「挺韓」與「罷韓」陣營相互號召與動員下，於焉展開。彼此較勁，熱鬧非凡，究竟人數與氣勢與誰主未來政壇的浮沈，必然是各說各話。

吳昆財針對高雄大遊行，提出3個角度分析：

一、世代對立。觀察這次的兩大對峙陣營，「挺韓者」是40歲以上中壯年者居多，「罷韓者」則呈現40歲以下的年輕朋友為主。環顧古今中外的政治學原理與民主法則，基本上，年輕人都對當權者抱持懷疑與對立的態度，會支持在野的力量。但檢視這次的罷韓陣營裡，不少年輕人卻竟然選擇擁抱失德敗政、貪污腐敗連連的執政黨，而站在在野黨的對立面，實在令人匪夷所思。

追根究柢會出現這一反常的現象，其原因應該是歸究於從1990年代開始，由李登輝所發動的一連串「去中國化」歷史教育所造成的，無怪乎，在 2016年時，蔡英文會志得意滿的表示，台灣已出現「天然獨」。就是這股「天然獨」的結果，造成了今天「罷韓」陣營許多的稚嫩臉孔。

有趣的是，「罷韓」陣營所經過之處，不少高中職學子們也揮舞著「反韓」的旗幟與標語。或許是基於湊熱鬧，追求新潮，或者是不滿韓的帶職參選，以及韓國瑜屢屢失語所致，但畢竟他們都尚未成年，最後選票能否真實反映出來，尚在未定之天。

這種世代對立對於國家的發展與未來終究是危機。「畢竟少年強則國強，少年弱則國弱。少年無知則國無知，少年不認同國家，則國家殆矣」。看看挺韓的場子國旗飛揚，但「罷韓」場子上竟然是一面國旗都付之闕如，令人對於未來國家的認同，不得不捏一把冷汗。不過，這也印證了台灣未來的歷史育，需要進一步的修正與深化。

二、 這次遊行氣勢勝負難料，但唯一取得各界共識，就是先前各家民調指出蔡英文陣營大勝韓國瑜，經由這次的大遊行，恐怕是嚴重失真，也已無任何參價值與用來說嘴，乃是不爭的事實。

質言之，未來20天的選舉，韓蔡雙方都必須在黑暗中爭取選民的最後支持，也不再有可能藉用失真的民調來自嗨，或者打擊對手的士氣。這也無異為未來台灣的大選立下了一個值得研究的範例。簡單講，2020年的台灣大戲剛剛開鑼而已。

三，從雙方的訴求主題和現象氛圍而言，都好像在嘉年華會，這反映出另類台灣民主的深化模式。不過，「挺韓」陣營似乎是較為鬧騰些。

吳昆財認為，台灣選舉最後比較的人氣與氣勢，這股氣勢一旦帶起來，2020年大選，方才開始而已，勝負難料，但可以確定的是目前的贏家歸於高雄商家，一場遊行著實讓他們在這兩天發了筆選舉財。

(旺報 )