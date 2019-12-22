國民黨總統候選人來到北市第一選區，與立委候選人汪志冰到關渡宮廟參拜，現場有民眾高舉「恢復特偵組，全民抓貪腐」的看板，韓國瑜表示，這就是台灣人民的心聲，高喊要恢復特偵組，汪志冰也痛批，人民水生火熱，只有蔡英文身邊的人肥滋滋。

汪志冰痛批，現在人民都生活在水深火熱，全國只有蔡英文所領導的政府、蔡英文身邊的人，大家吃得肥滋滋，全國滿朝都是蔡英文的大酬庸，民進黨治國無能，吃錢最行，這個國家再這樣子下去，大家都沒有未來，並強調，我們需要一個領導我們看到中華民國未來、看到子孫未來的總統，拜託大家支持韓國瑜。

韓國瑜笑稱，看到汪志冰的冰字特別高興，因為女兒叫韓冰，高雄有個一人特別來高雄當觀光大使叫白冰冰，所以看到這個冰特別親切，而汪志冰議員一股正氣，地方服務就要勤政愛民，未來立法院，希望有這樣的的立法委員，多多爭取建設，監督政府，與正義感有魄力、又能勤政愛民的汪志冰攜手合作，共同恢復特偵組，恢復台灣的乾淨政治，清廉政府。

(中時 )