調查局去年底與國際友軍合作，查獲2起鉅額毒品走私案，一件是自金三角走私海洛因，另件是K他命。其中2名共犯毒梟潛逃至越南，刑事局掌握線報，得知2人躲藏在胡志明市，由國際科與越南警方共組專案小組追查，20日在胡志明市鎖定2人行蹤，在某民宿將2人緝捕到案，今天搭機押解回台受審。

據了解，63歲鄧姓、56歲陳姓男子，係於去年涉嫌走私毒品案件潛逃國外，由基隆地檢署於今年9月發布通緝。

2人疑似參與去年底2件調查局破獲的跨境走私毒品案，總重量達1公噸。包括1艘大陸籍漁船從金三角走私重達500多公斤、市價超過10億新台幣的海洛因來台，後來毒品轉運往第三國，我方與大陸、泰國聯手公海攔截該船，起獲毒品，我方隨後也逮捕3名集團成員，全案偵審中。

另件是約700公斤的K他命走私案，由海運貨櫃走私來台，遭調查局緝獲。專案小組發現，2件共1150公斤的毒品走私案，鄧、陳姓男子都涉有重嫌，且在案發後不久即潛逃出境，因此發布通緝。

(中時 )