大陸全國農業農村廳局長會議22日在北京召開，會議中強調務必完成生豬穩產保供任務，千方百計增加供給、搞好調控，全力確保元旦春節肉品市場供應，並促進生豬生產恢復，全力確保明年底基本恢復到接近常年水準，同時抓好非洲豬瘟防控。

據第一財經報導，會議指出，2019年農業農村發展實現穩中有進、穩中向好，並朝努力穩定糧食生產、持續推進生豬穩產保供和非洲豬瘟防控、打好精準脫貧攻堅戰、加快推進農村人居環境整治、打好「大棚房」問題清理整治攻堅戰等5大任務全面突破。

(旺報 )