陸全國農業局長會議 確保元旦春節肉品供應 19:342019/12/22 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國農業農村廳局長會議22日在北京召開，會議中強調務必完成生豬穩產保供任務，千方百計增加供給、搞好調控，全力確保元旦春節肉品市場供應，並促進生豬生產恢復，全力確保明年底基本恢復到接近常年水準，同時抓好非洲豬瘟防控。 據第一財經報導，會議指出，2019年農業農村發展實現穩中有進、穩中向好，並朝努力穩定糧食生產、持續推進生豬穩產保供和非洲豬瘟防控、打好精準脫貧攻堅戰、加快推進農村人居環境整治、打好「大棚房」問題清理整治攻堅戰等5大任務全面突破。 (旺報 ) #會議 #農村 #產保 #任務 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 圓展推視訊會議加值軟體 管理視訊攝影機省時又省力 13:012019/12/18 財經 機器人替代效應 2025將達4.7% 21:512019/12/18 財經 台南首辦2020台南兒童藝術教育節 明年夏天登場 18:102019/12/20 生活 全國語文競賽 南投學子大放異彩 18:092019/12/20 生活 副領隊兼農場主管 火星恰新任務 04:102019/12/21 運動天地 高雄負債 柯嗆地方現象現在蔓延全國 11:102019/12/21 政治 公民法修正爆抗爭增至20死 印度總理開內閣會議 18:022019/12/21 國際 柯轟蔡 高雄負債現象蔓延全國 00:572019/12/22 政治要聞 期限將至北韓與美緊繃 金正恩召開高層軍事會議 12:332019/12/22 國際 陸2020年要加快恢復生豬生產 16:482019/12/22 財經 財經熱門新聞 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 7奈米慘輸台積電！陸媒爆三星最大敗筆 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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