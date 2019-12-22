有「最美空姐」稱號的前空姐也是星光歌手林佩瑤今日結婚，昔日「星光二班」的戰友也將同台合體，包含曾沛慈、梁文音、魏如昀、黃美珍都將出席。
林佩瑤情定名廚武俊傑，今（22）日選在內湖的飯店宴客，據《自由》報導，林沛瑤的影帝好友阮經天因工作無法出席，提早送上大紅包，她也感動表示心意她收到了。
好人緣的林佩瑤，除了演藝圈好友都將到場支持外，過去的同業「華航林依晨」也當她的伴娘，林佩瑤也在前一天警告一樣是《星光大道》出身的歌手曾沛慈，要她不准穿太多，還要賓客有多辣穿多辣。
(中時電子報)
有「最美空姐」稱號的前空姐也是星光歌手林佩瑤今日結婚，昔日「星光二班」的戰友也將同台合體，包含曾沛慈、梁文音、魏如昀、黃美珍都將出席。
林佩瑤情定名廚武俊傑，今（22）日選在內湖的飯店宴客，據《自由》報導，林沛瑤的影帝好友阮經天因工作無法出席，提早送上大紅包，她也感動表示心意她收到了。
好人緣的林佩瑤，除了演藝圈好友都將到場支持外，過去的同業「華航林依晨」也當她的伴娘，林佩瑤也在前一天警告一樣是《星光大道》出身的歌手曾沛慈，要她不准穿太多，還要賓客有多辣穿多辣。
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